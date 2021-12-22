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Песков: Россия довела до Турции неодобрение из-за присвоения имени Дудаева парку в Керфезе

Политика
Песков: Россия довела до Турции неодобрение из-за присвоения имени Дудаева парку в Керфезе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 22 декабря. Российская сторона связалась с Турцией из-за нового парка, который открыли в в городе Керфез на северо-западе страны. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В середине декабря в Керфезе открыли парк, которому присвоили имя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. После ввода в «Чеченскую Республику Ичкерия» (запрещенная в РФ террористическая организация) федеральных войск в 1994 году он возглавил вооруженное сопротивление.

Из-за ситуации с парком Москва довела до Анкары неодобрение. Информация передана по дипломатическим каналам, уточнил пресс-секретарь президента РФ.

«По дипломатическим каналам мы уже доводили до наших турецких коллег то, что мы, мягко говоря, не одобряем подобные наименования в одном из турецких городов», — говорится в сообщении Пескова.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал МИД России принять меры в отношении Турции. По его словам, Анкара поддерживает террористов, которые совершают преступления против РФ.

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