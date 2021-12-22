Помощь Афганистану: Китай раскритиковал и заблокировал американскую резолюцию в ООН

Нью-Йорк, 22 декабря. Китай заблокировал проект резолюции США в Совете Безопасности ООН, который предусматривал бы систему гуманитарных исключений из экономических санкций, введенных в отношении Афганистана. Россия поддержала данное решение.

Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь, комментируя позицию Пекина, написал в своем Twitter-аккаунте, что гуманитарная помощь должна быть доставлена народу Афганистана без каких-либо препятствий. Искусственно созданные условия или ограничения неприемлемы, полагает он.

Humanitarian aid and life-saving assistance should be able to reach the #Afghan people without any hindrance. Artificially created conditions or restrictions are not acceptable. https://t.co/g61ZOUtGyr — Zhang Jun (@ChinaAmbUN) December 21, 2021

Другой анонимный дипломат подтвердил в комментарии агентству AFP, что китайцы не согласны с пунктом резолюции, позволяющим комитету по санкциям избирательно предоставлять исключения из ареста активов в случае, если такие шаги необходимы для помощи Афганистану.

Interesting.

"China, backed by Russia, blocked a US draft resolution Monday in the UN Security Council that would have provided a system for humanitarian exceptions to economic sanctions imposed on Taliban-controlled Afghanistan."



https://t.co/EfnCvp59At — Sabena Siddiqi (@sabena_siddiqi) December 22, 2021

В условиях сурового экономического кризиса в Афганистане 20 декабря Соединенные Штаты внесли в Совбез ООН проект резолюции, который предусматривает оказание гуманитарной помощи в обход санкций в отношении «Исламского эмирата».

Как пояснил анонимный дипломат, в настоящее время не существует гуманитарных исключений из режима рестрикций, введенного Совбезом ООН в отношении радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Это не позволяет гуманитарным работникам осуществлять финансовые операций с министерствами, возглавляемыми лицами, находящимися под санкциями.

При этом наибольшие споры вызывал именно выборочный принцип исключений из существующих правил. Предложенный вариант резолюции был неоднозначен и мог привести к несправедливому распределению помощи между афганцами. Пекин же выразил неприятие по отношению к политике «индивидуальных механизмов» и, по словам чиновников, выступил против любых ограничений, оказывающих негативное влияние на гуманитарную работу.

US sanctions are causing a humanitarian disaster in Afghanistan https://t.co/aFgul1XJXW THE US CAUSES NOTHING BUT HEARTACHE — Gilda Morkert (@g_morkert) December 21, 2021

После этого США представили новую резолюцию. В предложенном поздно вечером 20 декабря документе отсутствовал спорный пункт, касающийся исключений. Обновленный проект предусматривает, что в течение года гуманитарная помощь южноазиатской стране не будет считаться нарушением афганских санкций.

Афганские ограничения

Рестрикции против «Талибана» были введены Совбезом ООН в 1999 году и с тех пор периодически обновлялись. В последний раз корректировки вносились в декабре 2015 года, когда были приняты меры по пресечению потоков финансирования радикального движения. Ограничения подразумевали блокировку банковских счетов талибов и связанных с ними лиц, запрет на поездки за границу, а также оружейное эмбарго. В соответствии с резолюцией любые лица и группы, которые оказывают поддержку радикалам, должны быть тоже включены в санкционный список.

Координатор гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс заявил, что сейчас остро ощущается необходимость в ликвидности и стабилизации банковской системы Афганистана не только для спасения жизней людей, но и для того, чтобы могли функционировать гуманитарные организации.

В настоящее время Афганистан испытывает тяжелый экономический и продовольственный кризис. Во многом это связано с тем, что правительство «Талибана» имеет доступ лишь к 0,1% госрезервов, поскольку значительная их часть была заморожена Вашингтоном. Американцы объясняют свои действия опасениями по поводу продолжающихся связей нового режима с терроризмом, нарушениями прав человека и неспособностью талибов сформировать инклюзивное правительство.

Huge rally in Kabul against US sanctions and blocking Afghanistan funds that caused economic crisis in the country. Participate demands to release their funds and restoring Afghan banking system #Afghanistan https://t.co/flCxci6sLy — Islamuddin Sajid (@islamudinsajid) December 21, 2021

КНР осознает острую потребность Афганистана в иностранной помощи, поэтому регулярно проводит там гуманитарные акции. Так, общество Красного Креста Китая предоставило Афганскому обществу Красного Полумесяца вспомогательные материалы на сумму около 1,6 млн долларов, охватывающие такие сектора, как медицинское обслуживание и образование.

В декабре официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин готов изучить возможности сотрудничества в области экономического восстановления. Впрочем, он оговорился, что работа в этом направлении начнется только после того, как ситуация в Афганистане стабилизируется и будут созданы условия для обеспечения безопасности.

Кроме того, в ноябре газета Global Times сообщила, что представители нескольких китайских компаний прибыли в Афганистан по специальным визам. Их визит был организован специально для обсуждения потенциальных проектов по разработке месторождений лития и меди, стоимость которых оценивается в 1 трлн долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.