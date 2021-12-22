Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 14:59
14:58
Общество
В «Украинской общине Крыма» рассказали, что украинцы чувствуют себя благополучно в России
14:57
Экономика
Песков заявил об отсутствии единого мнения по индексации выплат работающим пенсионерам
14:57
Экономика
«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»
14:52
Происшествия
Ректору КФУ Гафурову предъявили обвинение в убийстве
14:52
Весь мир
Президентский совет Ливии объявил о примирении с вооруженными группами
14:51
Экономика
Пенсионеры гарантированно сохранят 14 тысяч рублей в случае списания долгов
14:51
Общество
Роспотребнадзор сообщил о завершении работы по изучению омикрон-штамма COVID-19 в ЮАР
14:48
Происшествия
Прокуратура Нидерландов требует для фигурантов дела MH17 пожизненного приговора
14:48
Происшествия
Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой намерен судиться с психфаком
14:47
Шоу-бизнес
Разведенный Лепс проведет новогоднюю ночь с Лободой на Рублевке
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска сломала позвоночник

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 13:39
Общество
Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска сломала позвоночник
Prt Scr youtube.com  /  Красный квадрат

Варшава, 22 декабря. Польская и советская актриса Барбара Брыльска отказалась встретиться с журналистами из-за проблем со здоровьем. Звезда кино сломала позвоночник.

По словам Брыльской, у нее «плохой голос» из-за болезни. Любимица миллионов россиян попросила дождаться того момента, когда она будет в форме.

«Молюсь. Я не могу даже встретиться с людьми. Сломанный позвоночник, вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит — реабилитация. Я не в форме — в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю», — поделилась она с PopCornNews.

Актриса начала сниматься в кино в конце шестидесятых. Успех ей принесла роль Евы в нашумевшей картине «Анатомия любви». В СССР Брыльска прославилась после выхода на экраны комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». За роль учительницы Нади Шевелевой она получила Государственную премию СССР.

Ранее сообщалось, что любимыми фильмами россиян, которые ассоциируются с Новым годом и зимними праздниками, стали «Ирония судьбы» и «Один дома».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска сломала позвоночник
актриса ирония судьбы брыльска
Комментировать