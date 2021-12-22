Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска сломала позвоночник

Варшава, 22 декабря. Польская и советская актриса Барбара Брыльска отказалась встретиться с журналистами из-за проблем со здоровьем. Звезда кино сломала позвоночник.

По словам Брыльской, у нее «плохой голос» из-за болезни. Любимица миллионов россиян попросила дождаться того момента, когда она будет в форме.

«Молюсь. Я не могу даже встретиться с людьми. Сломанный позвоночник, вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит — реабилитация. Я не в форме — в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю», — поделилась она с PopCornNews.

Актриса начала сниматься в кино в конце шестидесятых. Успех ей принесла роль Евы в нашумевшей картине «Анатомия любви». В СССР Брыльска прославилась после выхода на экраны комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». За роль учительницы Нади Шевелевой она получила Государственную премию СССР.

Ранее сообщалось, что любимыми фильмами россиян, которые ассоциируются с Новым годом и зимними праздниками, стали «Ирония судьбы» и «Один дома».