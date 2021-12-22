Женщина родила двойню на парковке торгового центра в Волгограде

Необычная история приключилась с семьей Саблиных из Волгоградской области. Мужчина не успел доставить супругу в родильный дом, и женщине пришлось рожать прямо в салоне автомобиля.





Максим и Дарья Саблины стали счастливыми родителями в непривычных условиях. Вместо койки — заднее сидение, а роль медперсонала выполняли припаркованные рядом машины.

«Рано утром супруга почувствовала себя нехорошо, и мы решили пораньше выехать, чтобы прибыть в перинатальный центр. Посередине пути в хуторе Кузнецов у нас начались схватки, мы засекали время. Уже на проспекте Жукова супруга сказала: «Я рожаю. Ждать уже нельзя». Поэтому пришлось завернуть на парковку. И здесь в автомобиле все произошло», — вспоминает Максим.

Мужчина сделал перестановку в машине, а его жена перебралась на заднее сиденье. Дарья родила двух здоровых мальчиков с разницей в десять минут. Сразу после родов на парковку прибыли две бригады скорой помощи и забрали семью в волгоградский клинический родильный дом № 2. Женщина, вспоминая свое приключение, говорит, что переживала за малышей.

«Все как обычно. Как в роддоме... Боялась, лишь бы дети не задохнулись. Чтобы было все хорошо», — сказала она.

У Максима и Дарьи, помимо двух мальчиков, также есть дочери — восьми и десяти лет. Женщину уже выписали из родильного дома. Новорожденные чувствуют себя отлично.