Ксения Бородина попросила прощения у дочери от Курбана Омарова в день ее шестилетия

Москва, 22 декабря. Телеведущая и блогер Ксения Бородина поздравила с днем рождения свою дочь от бизнесмена Курбана Омарова. Девочке, которую зовут Теона, исполнилось шесть лет 22 декабря.

Знаменитость трогательно обратилась к младшей дочери на своей странице в Instagram. Бородина попросила прощения у девочки, видимо, намекая на развод с ее отцом.

«Прости за этот нелегкий для тебя год, прости... Я искренне всегда хотела для вас самого лучшего… Я как мама стараюсь сделать все самое лучшее», — подчеркнула ведущая «Дома-2».

Prt Scr instagram.com / @borodylia

По словам блогера, у ее младшей дочери очень сильный характер, поэтому она не сомневается, что в будущем девочка свернет горы. Бородина пожелала ребенку стать самой счастливой на свете, не знать бед и слез и идти по жизни с радостью. Знаменитость поблагодарила вселенную за такую дочь, передает Teleprogramma.pro.

Кроме того, телеведущая показала, какой сюрприз устроила девочке в честь шестилетия. Она заказала для виновницы торжества огромный торт и украсила дом большой надписью и множеством воздушных шаров.

Prt Scr instagram.com / @borodylia

Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись в этом году, но так и не назвали точную причину расставания. После разрыва с супругой бизнесмен успел сходить на шоу «Давай поженимся!» в качестве жениха.