Глава Президентского совета Ливии обсудил с лидером Египта ситуацию в регионе

Каир, 22 декабря. Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад аль-Манфи обсудил с главой Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси последние события в своем государстве.

В ходе переговоров стороны подтвердили продолжение поддержки в обеспечении стабильности и сохранении суверенитета и территориальной целостности Ливии, говорится в заявлении пресс-службы Президентского совета. В ведомстве добавили, что Аль-Манфи на встрече высоко оценил искренние усилия египетского правительства и народа в вопросе объединения институтов власти в государстве, а также рассказал об успехах, достигнутых Совместным военным комитетом (СВК) «5+5».

Лидеры подчеркнули необходимость продолжения консультаций и координации между двумя странами в предстоящий период. Договорились непрерывно следить за политическими событиями и процедурами управления переходным этапом для обеспечения стабильности в Ливии.

Встреча прошла на фоне сложной обстановки с выборами в североафриканском государстве. Несмотря на то, что официального подтверждения переноса электорального процесса так и не опубликовано, как и не составлен окончательный список кандидатов в президенты, избирком уже объявил о роспуске участков на местах.