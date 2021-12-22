Лавров: Россия готова обеспечить свою безопасность всеми необходимыми средствами

Москва, 22 декабря. Россия не намерена вступать в вооруженный конфликт с каким-либо государством, но при этом будет жестко защищать свои национальные интересы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр иностранных дел Лавров указал на готовность РФ обеспечить собственную безопасность теми средствами, какие сочтет необходимыми.

«Москва предостерегает горячие головы на Украине от военной конфронтации. Россия даст должный ответ на любые провокации», — отметил глава МИД РФ.

Ранее Лавров сообщил о деловой реакции Вашингтона на предложения Москвы о гарантиях безопасности и озвучил сроки первого раунда дипломатических консультаций по этому вопросу.