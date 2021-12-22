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Крупнейшие банки РФ незначительно повысили максимальную ставку по рублевым вкладам

Экономика
Крупнейшие банки РФ незначительно повысили максимальную ставку по рублевым вкладам
bankibankroty.ru

Москва, 22 декабря. Средний размер ставки по вкладам в рублях в стране на примере десятки самых крупных кредитных организаций немного вырос, подсчитали в Банке России.

Центробанк выяснил, что во второй декаде текущего месяца средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в наиболее крупных финансовых компаниях вышла на отметку в 7,4%.

Главный финансовый регулятор указывает, что в первой декаде месяца средняя ставка достигала 7,38%. Банк России мониторит по ставкам такие организации, как ВТБ, «Сбер», «Тинькофф», «Райффайзенбанк», «Московский кредитный банк», «Газпромбанк», «Открытие», «Совкомбанк», «Россельхозбанк» и «Альфа-банк».

Процедура учета ставок в данном случае предполагает, что учитываются максимальные депозитные ставки, которые доступны всем клиентам. Сюда не входят ставки с капитализацией процентов, а также не изучаются вклады с дополнительными условиями.

Некоторые банки предлагают вклады с доходностью более 9% годовых, ранее заявлял аналитик финансового маркетплейса «Сравни.ру» Виктор Кузьмин.

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центробанк банки ставка вклады
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