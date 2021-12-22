ЦИК РФ принял новый порядок голосования на выборах в 2022 году

Москва, 22 декабря. Центризбирком России принял порядок голосования на выборах в течение нескольких дней. Соответствующая информация указана в постановлении ЦИК.

Механизм будет применяться до лета 2022 года. Новое постановление будет подготовлено в сентябре следующего года.

«Утвердить положение об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд», — сказано в документе.

ЦИК также порекомендовал комиссиям не проводить голосование на придомовых территориях, а также в местах общего пользования.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что онлайн-голосование следует распространить на российские регионы в 2022 году. Тогда жители некоторых субъектов будут избирать глав регионов и членов заксобраний.