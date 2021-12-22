Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 13:31
13:30
Видео
Женщина родила двойню на парковке торгового центра в Волгограде
13:30
Политика
Песков: Россия довела до Турции неодобрение из-за присвоения имени Дудаева парку в Керфезе
13:30
Общество
Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска сломала позвоночник
13:24
Экономика
Собянин заявил о возвращении безработицы в Москве на естественный уровень
13:22
Общество
Россия может пересмотреть запрет на международное сообщение из-за омикрон-штамма COVID-19
13:22
Происшествия
Сотруднику МГУ потребовалась медпомощь после нападения отца девятилетней студентки
13:21
Весь мир
Глава Президентского совета Ливии обсудил с лидером Египта ситуацию в регионе
13:20
Происшествия
Генпрокуратура направила представления главе Ростехнадзора в Сибири после ЧП на шахте «Листвяжная»
13:19
Шоу-бизнес
Ксения Бородина попросила прощения у дочери от Курбана Омарова в день ее шестилетия
13:19
Происшествия
Гособвинение запросило пять лет колонии для бывшего мэра Томска Кляйна
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

ЦИК РФ принял новый порядок голосования на выборах в 2022 году

Политика
ЦИК РФ принял новый порядок голосования на выборах в 2022 году
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 22 декабря. Центризбирком России принял порядок голосования на выборах в течение нескольких дней. Соответствующая информация указана в постановлении ЦИК.

Механизм будет применяться до лета 2022 года. Новое постановление будет подготовлено в сентябре следующего года.

«Утвердить положение об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд», — сказано в документе.

ЦИК также порекомендовал комиссиям не проводить голосование на придомовых территориях, а также в местах общего пользования.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что онлайн-голосование следует распространить на российские регионы в 2022 году. Тогда жители некоторых субъектов будут избирать глав регионов и членов заксобраний.

Вернуться назад
Все новости / Политика / ЦИК РФ принял новый порядок голосования на выборах в 2022 году
выборы россия цик
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать