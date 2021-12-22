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Песков не исключил возможность переговоров президентов РФ и США до конца года

Политика
Песков не исключил возможность переговоров президентов РФ и США до конца года
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 22 декабря. Президент России Владимир Путин и его коллега из США Джо Байден могут провести переговоры до конца 2022 года. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что встреча в формате видеоконференции может состояться до конца текущего года. По его словам, подобные мероприятия согласовываются достаточно быстро.

«Пока четких договоренностей нет», — сказал Песков.

Стоит отметить, что последние переговоры лидером состоялись 7 декабря. Диалог происходил в закрытом формате. После беседы Джо Байден заявил о готовности продолжить дальнейшие контакты с Владимиром Путиным.

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Все новости / Политика / Песков не исключил возможность переговоров президентов РФ и США до конца года
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