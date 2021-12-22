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Дзюба рассказал, как игроки «Томи» прятали от него кошельки

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 13:07
Спорт
Дзюба рассказал, как игроки «Томи» прятали от него кошельки
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, 22 декабря. Форвард «Зенита» Артем Дзюба вспомнил о встрече с футболистами «Томи» после скандала в московском «Спартаке».

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба стал гостем подкаст-шоу «Больше спорта» на YouTube-канале «Матч ТВ». В эфире 33-летний форвард вспомнил, как на правах аренды перешел в «Томь» после громкой истории с пропажей денег у партнера по «Спартаку» Владимира Быстрова. Дзюба признался, что футболисты томского клуба настороженно отнеслись к его появлению в команде.

«Приезжаю и начинается: «О, медвежатник, форточник!» «Прячьте кошельки», «У меня 50 рублей пропало — это Дзюба». Думал, ничего себе, куда я попал. Но день-два так было, а потом как свой стал. Атмосфера в команде была потрясающая. Валерий Кузьмич Непомнящий — действительно психолог, мудрый наставник, очень его уважаю», — рассказал футболист.

Нападающий «Зенита» выступал за «Томь» с 2009 по 2010 год. Дзюба провел за томский клуб 34 матчах, в которых забил 13 мячей. После завершения арендного соглашения форвард вернулся в «Спартак».

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