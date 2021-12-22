Банги, 22 декабря. После очистки 90% территории Центральноафриканской Республики от боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) власти страны продолжают активно восстанавливать государственные институты. Об этом сообщило издание Le Potentiel Centrafricain.

«Процесс происходит постепенно, так как на это тратится очень много сил и средств. Правительство усиливает полицейское и военное присутствие в освобожденных городах, направляет на места чиновников и медицинские службы, организует финансовое снабжение регионов. Все это проводится под пристальным контролем бойцов национальной армии (FACA), проходивших обучение у российских инструкторов», — пишут сотрудники СМИ.

По данным журналистов, в настоящее время в провинциях африканской республики царит атмосфера мира и безопасности, население вдохновлено победами войск и ликвидацией угрозы со стороны радикалов. Большинство гражданских активно принимает участие в восстановлении экономического потенциала городов и небольших деревень.

Федеральное агентство новостей / Кирилл Романовский

«Люди вновь занялись производством товаров народного потребления, одежды, посуды, продуктов питания. Начались занятия в общеобразовательных учреждениях, дети и их родители больше не боятся. За это они благодарят армию, российских инструкторов, центральные власти и лично президента Фостен-Арканжа Туадера. Спустя восемь лет жители городов и провинций ЦАР с энтузиазмом смотрят в будущее, это можно было заметить во время празднования Дня республики», — продолжают в Le Potentiel Centrafricain.

В стране установился порядок вместе с повышением опыта и оперативной готовности личного состава ВС. Бойцы FACA продолжают тренироваться у отечественных специалистов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Повышение уровня безопасности спровоцировало ряд позитивных изменений: начали функционировать государственные учреждения, развернулся малый и средний бизнес.

Федеральное агентство новостей / Кирилл Романовский

«Неоценимая помощь российских инструкторов, Москвы останется в анналах истории Центральноафриканской Республики. Благодаря союзникам ЦАР смогла снова дышать свободно», — заключили в СМИ.

Ранее пресс-секретарь президента Альберт Ялоке Мокпем сообщил, что Фостен-Арканж Туадера очень доволен результатами активного взаимодействия ЦАР и РФ в 2021 году.