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В МЧС предупредили россиян о штрафах за запуск фейерверков в неположенных местах

Общество
В МЧС предупредили россиян о штрафах за запуск фейерверков в неположенных местах
pixabay.com

Москва, 22 декабря. Советы по выбору пиротехники к Новому году и правила обращения с ней напомнил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Покупать пиротехнические изделия нужно только в специализированных магазинах. При покупке стоит обращать внимание на срок годности, напомнил Еникеев. У магазина должен быть сертификат соответствия продукции техническим регламентам.

«Запускать петарды нужно по инструкции, приложенной к ним. Детям самостоятельно взрывать фейерверки нельзя», — подчеркнул Еникеев на пресс-конференции в ТАСС.

Запускать петарды следует только в разрешенных для этого местах, в противном случае грозит штраф. Он может достигать 5 тыс. рублей для обычных граждан, до 40 тыс. рублей для должностных лиц. Юридическим лицам могут наложить штраф до 400 тыс. рублей. Если из-за фейерверков произошел пожар, ответственность может быть вплоть до уголовной.

Использование пиротехники может спровоцировать развитие рака, депрессии, а также расстройства пищеварительной системы. Доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин пояснил, что фейерверки, петарды и бенгальские огни относятся к разработкам военных специалистов, поэтому в данной продукции могут содержаться опасные вещества.

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мчс фейерверк петарды
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