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Армия ЦАР обнаружила схрон с дроном-бомбардировщиком во время зачистки деревень на севере страны

Весь мир
Армия ЦАР обнаружила схрон с дроном-бомбардировщиком во время зачистки деревень на севере страны
pixabay.com  /  Lars_Nissen_Photoart

Банги, 22 декабря. Подразделения правительственной армии Центральноафриканской Республики (FACA) обнаружили тайник с оружием в одной из деревень на севере страны. Среди автоматов, пулеметов и боеприпасов оказался дрон, подготовленный для сброса гранат, сообщает Ndjoni Sango.

«Радикалы из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» уже не раз использовали спецтехнику для нападения на позиции военнослужащих. Они заранее программируют БПЛА, закладывают полетное задание, оборудуют точки крепления взрывчатки и запускают устройство. В назначенном месте срабатывает механизм и происходит сброс», — пишут сотрудники издания.

Как рассказали Ndjoni Sango источники в вооруженных силах республики, беспилотники поставляются членам бандформирования третьими странами, заинтересованными в дестабилизации обстановки в ЦАР. Оснащенные грантами квадрокоптеры представляют опасность как для бойцов национальной армии, так и для мирных жителей.

Армия ЦАР обнаружила схрон с дроном-бомбардировщиком во время зачистки деревень на севере страны
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«По данным, полученным в результате разведывательной деятельности, БПЛА и боеприпасы к ним могут передаваться радикалам сотрудниками многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). В результате конфликт продолжается и сохраняется возможность продлевать мандат «голубых касок», — подчеркнули журналисты.

Обнаружение схрона, как и зачистка страны от радикалов, гарантировавшая возвращение мира и стабильности, стало возможно благодаря обучению у российских инструкторов. Опыт, полученный во время подготовки у отечественных специалистов, которых иностранные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», помог бойцам национальной армии разгромить основные силы «Конгломерата патриотов за перемены».

Ранее стало известно, что Франция и миротворцы Организации Объединенных Наций также поставляют бандформированиям электронные средства обнаружения дронов. Специальное оборудование найдено бойцами FACA во время рейда в населенном пункте Пауа, провинции Уам-Пенде.

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Все новости / Весь мир / Армия ЦАР обнаружила схрон с дроном-бомбардировщиком во время зачистки деревень на севере страны
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