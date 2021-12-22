Известный провидец монах Авель предсказал дату конца света

, 22 декабря. Один из самых загадочных и одиозных предсказателей прошлых веков русский монах Авель, в миру Василий Васильев, предрек наступление конца света.

Житие монаха было непростым, он подвергался гонениям за свои пророчества, сидел в острогах, находился в ссылках. Он предсказал кончину Екатерины II, «лютый конец» Павла I и многие другие события на Руси. Есть легенда, что старец записал предсказания для России в отдельную книгу, там имеются пророчества всех событий XX–XXI века.

Большинство своих видений монах Авель записал в последние годы своей жизни, тогда же он предсказал и конец света. Многие пророчества монаха сбылись, поэтому большинство людей верит, что его слова о конце света вещие.

«И процарствует тысячу и пятьдесят годов, и будет в то время от Адама 8400 годов. А потом мертвые восстанут и живые обновятся, и будет всем решение и всем разделени» — говорится в пророчестве.

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Толкование текста пророчества не требует объяснений, однако у многих вызывает сомнение год, на который указал старец. Существует несколько вариантов, какой сейчас год от Рождества Адама, пишет издание gadalkindom. По одной из версий, конец света наступит в 2022 году. По другой, Адам родился 7600 лет назад, следовательно, конец света придет через 800 лет.

Болгарская провидица Ванга дала неутешительный прогноз на 2022 год. Известная предсказательница предрекла в своих видениях угрозу новой пандемии. Согласно прогнозу, группа исследователей найдет в Сибири смертельный вирус, который до сих пор был заморожен.