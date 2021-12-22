Депутаты ЛДПР принесли на заседание Госдумы плакат с надписью о Рашкине и убитом лосе

Москва, 22 декабря. Члены Госдумы фракции ЛДПР принесли на одно из заседаний плакат, на котором упоминался депутат КПРФ Валерий Рашкин и убитый в ходе незаконной охоты лось. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник РИА Новости не стал раскрывать точное содержание принесенного либерал-демократами баннера, ограничившись упоминанием того, что в тексте упоминались животное и Рашкин. Политик является подозреваемым по делу об убийстве лося в ходе незаконной охоты. Рашкин вину признал, и сейчас находится под наблюдением следственных органов. Ему запрещено пользоваться интернетом и средствами связи и посещать охотничьи угодья.

Преступление Валерия Рашкина стало поводом для давления на фракцию КПРФ в федеральном парламенте со стороны конкурентов из ЛДПР. Ранее лидер либерал-демократов Владимир Жириновский подарил одиозному депутату книгу о животных, выразив надежду, что коммунист полюбит животных и «никого убивать не будет».