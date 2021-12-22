Племянник Пугачевой отказался забирать сына из чужой семьи

Москва, 22 декабря. Племянник именитой певицы Аллы Пугачевой Владислав Пугачев объяснил, почему отказывается забирать сына из чужой семьи. Родственник Примадонны опасается, что навредит психике мальчика.

По словам Пугачева, сейчас его сын учится и изучает окружающий мир и мироздание. Ребенок уже длительное время находится у доверенных лиц, поэтому вторгаться в его сознание из прошлого неправильно, пояснил племянник Примадонны в программе «Прямой эфир» на канале «Россия-1». Родственник артистки уточнил, что в свое время мальчика отправили в другую семью, потому что сам он улетел на лечение в Израиль.

«Забрать его сейчас? Это может сломать или повлиять на его психику. Сейчас ребенка трогать просто опасно», — подвернул Пугачев.

Сыну племянника именитой певицы уже исполнилось десять лет. Ребенок воспитывается в семье водителя и охранника Пугачевой, пишет Teleprogramma.pro. В свое время Примадонна забрала мальчика у племянника, поскольку мужчина вел асоциальный образ жизни.

Пугачев женат и воспитывает маленькую дочь, которую назвали в честь артистки. Родственник певицы живет с семьей в Москве и пытается заработать на жизнь бизнесом. Однако предпринимательская деятельность обернулась для мужчины проблемами — его обвинили в присвоении салона красоты.