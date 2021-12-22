Никита Пресняков предположил, когда его перестанут сравнивать с Аллой Пугачевой

Москва, 22 декабря. Певец и актер Никита Пресняков в шоу «Лучше — правду!» Сурена Каграманова заявил, что устал от сравнений с бабушкой Аллой Пугачевой и отцом Владимиром Пресняковым-младшим.

По словам исполнителя, он слышит все это с рождения. Когда у Преснякова плохое настроение, эта тема может расстроить и выбить из привычной колеи.

«У меня уже выработался небольшой иммунитет на все эти — сравнения. Это пишут люди, которые понятия не имеют, чем я занимаюсь», — поделился артист.

Преснякову часто звонят с телевидения и предлагают принять участие в различных ток-шоу. Певец считает, что его хотят использовать как «посланника», поскольку журналисты не могут заманить на эти программы ни Пугачеву, ни его отца.

Однако куда бы ни пришел Пресняков, везде его расспрашивают про звездных родственников. Музыкант пока не знает как «переплюнуть» Пугачеву и родителя и заинтересовать журналистов собственным творчеством.

«Наверное, только если группа станет популярнее моей бабушки», — предположил певец.

Сын Преснякова является солистом группы Multiverse. Коллектив был основан в 2014 году и играет музыку в жанре alternative rock. Внук Пугачевой исполняет песни на английском языке.

Ранее артист принял участие в шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период». Пресняков катался в паре с профессиональной фигуристкой Натальей Забияко, но не смог дойти до финала.