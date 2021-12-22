Лавров: Москва может принять зеркальные меры на блокировку российских каналов в Европе

Москва, 22 декабря. Россия не исключает применение зеркальных мер на блокировку отечественных СМИ на Западе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Руководитель ведомства отметил, что ситуация в Германии, которая произошла с вещанием RT DE, является вопиющей. По словам Лаврова, Москва никогда не хотела идти «по пути удушения прессы», однако российская сторона не исключает применение зеркальных шагов на подобные действия.

Ранее стало известно, что телеканал RT, который вещал на немецком, сняли с эфира в Европе. Спутниковая служба Eutelsat 9B приняла такую меру под давлением медиарегулятора Medienanstalt Berlin-Brandenburg.