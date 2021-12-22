Дочь покойной Марины Голуб рассказала, как ее мать рассталась с Анатолием Белым

Москва, 22 декабря. Дочь актрисы Марины Голуб Анастасия назвала причину расставания ее матери с актером Анатолием Белым. По ее словам, супружеская пара распалась из-за другой женщины.

Покойная Марина Голуб была на 15 лет старше Белого, ставшего ее третьим мужем. Несмотря на разницу в возрасте, супругам удалось прожить в браке более десяти лет, однако общих детей за это время у них не появилось. Анастасия Голуб рассказала в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1», что при этом актерская пара хотела обзавестись потомством.

«Но не случилось, не сложилось», — пояснила дочь артистки.

ТАСС / Шарифулин Валерий

По словам Голуб-младшей, отношения ее матери с Белым были серьезными и настоящими, ведь супруги даже успели обвенчаться. Однако третий брак актрисы разрушился молниеносно. Между артистами состоялось буквально два–три разговора, после которых Голуб отпустила мужа и дала ему возможность принять итоговое решение.

«Толя собрал вещи и уехал. У него появилась та, кто является его женой сейчас. Которая родила ему детей. Наверное, после 11 лет брака, когда человек уходит, об адекватности эмоций, я думаю, сложно говорить. Но стало ясно, что он принял решение», — подытожила Анастасия Голуб.

Напомним, Марина Голуб ушла из жизни в 2012 году — актриса погибла в серьезном ДТП. Ее коллега Виктория Тарасова ранее рассказывала, что именно у артистки она научилась в свое время женскому искусству.