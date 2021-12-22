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Лавров анонсировал первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности

Политика
Лавров анонсировал первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 22 декабря. Вашингтон по-деловому отреагировал на предложение Москвы о гарантиях безопасности для России, первый раунд переговоров начнется в январе 2022 года. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам руководителя дипломатического ведомства, переговоры по вопросу обеспечения безопасности РФ будут разбиты на три трека. Первый этап двусторонних контактов стартует уже в начале следующего года. Однако, если США демонстрируют деловой подход к вопросам безопасности, руководство НАТО ведет себя не вполне адекватно, подчеркнул Сергей Лавров.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг резко раскритиковал предложение России о гарантиях безопасности. Также западный чиновник заявлял, что Российская Федерация не имеет права на собственную сферу влияния.

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Все новости / Политика / Лавров анонсировал первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности
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