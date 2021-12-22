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Казахстан одобрил проект нового договора о военном сотрудничестве с Россией

Армия
Казахстан одобрил проект нового договора о военном сотрудничестве с Россией
government.kz  /  Пресс-служба правительства Казахстана

Нур-Султан, 22 декабря. Мажилис Казахстана одобрил ратификацию договора о военном сотрудничестве с Россией. Предыдущее соглашение от 1994 года Нур-Султан и Москва признали устаревшим и заключат новый договор, который будет отвечать современным вызовам безопасности.

Договор был подписан в Нур-Султане еще в октябре 2020 года и будет действовать следующие десять лет. Россия ратифицировала соглашение в мае.

«Договор подписан с целью актуализации дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя государствами, так как положения договора от 1994 года устарели с учетом реалий современности, а также реализованы», — сказал на заседании замминистра обороны Казахстана Дамир Туяков.

Согласно документу, Россия и Казахстан осуществляют военное сотрудничество по таким направлениям, как совместное планирование применения войск и сил в интересах безопасности в случае обращения одной из сторон. Помимо прочего, Москва и Нур-Султан сотрудничают в области внешней разведки.

В ноябре глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил с китайским коллегой Вэем Фэнхэ дорожную карту сотрудничества между Москвой и Пекином в военной области на 2021 – 2025 годы.

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Казахстан россия туяков
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