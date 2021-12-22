Политолог Сергиенко охарактеризовал посла Украины в Германии как «непрофессионала»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник не является профессионалом своего дела. Об этом в комментарии ФАН рассказал проживающий в Берлине политолог и писатель Владимир Сергиенко.

Интересы Киева часто игнорируются немецкими властями. Именно такими словами выразил озабоченность данным фактом посол Украины в Германии Андрей Мельник. Украинский дипломат также указал, что Германия считается великой культурной нацией, что не должно давать права игнорировать «легитимные интересы или просьбы» других государств, обратившихся за помощью.

«И мы с этим сталкиваемся, к сожалению, буквально ежедневно, когда ты приходишь куда-либо в МИД или другое министерство, ведомство канцлера, высказываешь свою позицию, свои аргументы, обращаешься с просьбой», — рассказал Мельник.

Украинский дипломат объяснил, что из-за этого часть важных вопросов Киеву приходится выносить в публичную плоскость. Также Мельник назвал Берлин «полигоном», на котором киевские власти ставят политические эксперименты.

«Берлин — это для нас определенный полигон, площадка для испытания того, что может работать, а что нет», — добавил он.

Писатель и политолог Владимир Сергиенко в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал заявление Андрея Мельника, а также рассказал, зачем украинский дипломат делает подобного рода заявления.

Новостное агентство «Харьков». /

«Мельник просто ведет определенную дипломатическую работу по новым украинским стандартам. Он думает, что его усиленно цитировали и ласкали из-за того, он — светский лев и дружит с журналистами. Но он никак не может понять, что востребованность в Мельнике появляется не из-за того, что он является яркой личностью и что-то умное говорит, предлагает, отстаивает интересы Украины, а только тогда, когда его нужно использовать. Этот когнитивный диссонанс у Мельника очень силен», — рассказал собеседник ФАН.

Помимо этого, политолог Владимир Сергиенко охарактеризовал посла Украины в Германии как «непрофессионала», а также добавил, что представителя Киева в ФРГ просто используют.

«Он не может понять, когда он не нужен, о нем забывают все журналисты, его не принимают в Министерстве иностранных дел Германии как нужного человека. И это оставило отпечаток на его профессиональной деятельности. Он как дипломат — непрофессионал, всего-навсего. Прибегая к истерии через газеты, что его не приняли и не услышали, он должен осознать, что украинская повестка не является доктриной, в рамках которой Киев кому-то что-то диктует. Наоборот — Украину использовали. Когда Мельник говорил то, что от него хотят, тогда его и раскручивали в медийной и политической плоскостях», — резюмировал Владимир Сергиенко.

Известный немецкий политолог Александр Рар заявил, что Европейский союз поставил себя под удар из-за Украины.

