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ОАЭ помогали Саудовской Аравии при слежке за окружением Джамаля Хашогги с помощью Pegasus

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 13:04
Весь мир
ОАЭ помогали Саудовской Аравии при слежке за окружением Джамаля Хашогги с помощью Pegasus
jamalkhashoggi.com  /  Jamal Khashoggi

Вашингтон, 22 декабря. Спецслужбы Объединенных Арабских Эмиратов в рамках помощи своим саудовским коллегам установили шпионскую программу Pegasus на смартфон одной из жен Джамаля Хашогги, журналиста, убитого за критику в адрес Эр-Рияда. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на эксперта из Citizen Lab, который уже несколько лет занимается расследованием незаконного применения подобного ПО.

Ханан Элатр, бывшая стюардесса Emirates Airlines, была задержана в Дубае в апреле 2018 года за несколько недель до гибели Хашогги. У нее изъяли два мобильных телефона, ноутбук и потребовали пароли от всех устройств, а позже подвергли допросу, пытаясь получить максимум информации о ее возлюбленном. Вскоре женщину отпустили, а через несколько дней вернули имущество.

На фоне растущего числа скандалов вокруг NSO Group (разработчика Pegasus) женщина сдала устройства эксперту. Анализ данных подтвердил, что сотрудник служб безопасности ОАЭ пытался заразить ее телефон шпионской программой, вручную введя адрес требуемого сайта.

Удалось ли установить ПО на телефон, эксперт выяснить не смог, однако отметил, что второй попытки не предпринималось. Примечательно, что в ответ на расследование The Washington Post юрист NSO Group со ссылкой ра результаты внутреннего разбирательства компании заявил, что Pegasus не использовался в отношении Элатр.

ОАЭ, которые неоднократно обвинялись в нарушении прав человека, в области защиты национальной безопасности активно сотрудничают с Саудовской Аравией, еще одним объектом критики в этом отношении. Абу-Даби, как считают активисты, отслеживал действия диссидентов королевства за рубежом и помогали доставлять их в Эр-Рияд.

Почему «дело Хашогги» не отвернет страны Персидского залива от Саудовской Аравии
Федеральное агентство новостей /

Убийство и его последствия

Хашогги был убит группой сотрудников саудовских спецслужб в консульстве королевства в Стамбуле. Изначально официальный Эр-Рияд отверг обвинения, но затем взял на себя ответственность за преступление, указав, что к нему не причастен наследный принц Мухаммад бин Салман, как считали многие правозащитники. Убийство вызвало широкий общественный резонанс и навредило репутации королевства даже в глазах некоторых из его союзников.

NSO Group, которая поставляла свое шпионское программное обеспечение Эр-Рияду и Абу-Даби, также подвергается активной критике со стороны журналистов и НПО, поскольку продукты компании зачастую применяются не в оборонных целях, а для подавления инакомыслящих.

На фоне участившихся скандалов фирма разорвала контракт с Эмиратами, однако случаи неправомерного использования Pegasus выявляются экспертами все чаще. Например, его применяли при поимке бежавшей из ОАЭ принцессы Латифы, а также для шпионажа за палестинскими общественными движениями со стороны Израиля. Ранее против компании не менее двух раз подавали иски Facebook и Apple, также она была внесена в санкционный список США.

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