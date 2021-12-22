ОАЭ помогали Саудовской Аравии при слежке за окружением Джамаля Хашогги с помощью Pegasus

Вашингтон, 22 декабря. Спецслужбы Объединенных Арабских Эмиратов в рамках помощи своим саудовским коллегам установили шпионскую программу Pegasus на смартфон одной из жен Джамаля Хашогги, журналиста, убитого за критику в адрес Эр-Рияда. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на эксперта из Citizen Lab, который уже несколько лет занимается расследованием незаконного применения подобного ПО.

An Emirati government agency placed spyware developed by Israeli firm #NSOGroup on the phone of someone in #JamalKhashoggi’s inner circle, just months before the Saudi journalist was killed. https://t.co/AEh9YtqQE2 #Pegasus — Francisco Taveira (@jftaveira1993) December 21, 2021

Ханан Элатр, бывшая стюардесса Emirates Airlines, была задержана в Дубае в апреле 2018 года за несколько недель до гибели Хашогги. У нее изъяли два мобильных телефона, ноутбук и потребовали пароли от всех устройств, а позже подвергли допросу, пытаясь получить максимум информации о ее возлюбленном. Вскоре женщину отпустили, а через несколько дней вернули имущество.

На фоне растущего числа скандалов вокруг NSO Group (разработчика Pegasus) женщина сдала устройства эксперту. Анализ данных подтвердил, что сотрудник служб безопасности ОАЭ пытался заразить ее телефон шпионской программой, вручную введя адрес требуемого сайта.

Удалось ли установить ПО на телефон, эксперт выяснить не смог, однако отметил, что второй попытки не предпринималось. Примечательно, что в ответ на расследование The Washington Post юрист NSO Group со ссылкой ра результаты внутреннего разбирательства компании заявил, что Pegasus не использовался в отношении Элатр.

Pegasus Spyware Placed on Khashoggi’s Wife’s Phone Before his Murder



“Hanan Elatr is haunted by the killing of her husband…she has learned that a UAE agency put Pegasus spyware on her phone months before his murder.”



video: https://t.co/7k2swf94K0 — Melody speaks gif fluently (@UnpaintedMelody) December 21, 2021

ОАЭ, которые неоднократно обвинялись в нарушении прав человека, в области защиты национальной безопасности активно сотрудничают с Саудовской Аравией, еще одним объектом критики в этом отношении. Абу-Даби, как считают активисты, отслеживал действия диссидентов королевства за рубежом и помогали доставлять их в Эр-Рияд.

Федеральное агентство новостей /

Убийство и его последствия

Хашогги был убит группой сотрудников саудовских спецслужб в консульстве королевства в Стамбуле. Изначально официальный Эр-Рияд отверг обвинения, но затем взял на себя ответственность за преступление, указав, что к нему не причастен наследный принц Мухаммад бин Салман, как считали многие правозащитники. Убийство вызвало широкий общественный резонанс и навредило репутации королевства даже в глазах некоторых из его союзников.

US sanctions NSO Group, Israeli spyware company at centre of Pegasus Papers



"NSO Group had been accused of assisting despotic regimes in targeting journalists, political dissidents, and human rights activists"https://t.co/1zdNSYKtEO @sarahleah1 @skirchy @AgnesCallamard — Nader Hashemi (@naderalihashemi) November 3, 2021

NSO Group, которая поставляла свое шпионское программное обеспечение Эр-Рияду и Абу-Даби, также подвергается активной критике со стороны журналистов и НПО, поскольку продукты компании зачастую применяются не в оборонных целях, а для подавления инакомыслящих.

На фоне участившихся скандалов фирма разорвала контракт с Эмиратами, однако случаи неправомерного использования Pegasus выявляются экспертами все чаще. Например, его применяли при поимке бежавшей из ОАЭ принцессы Латифы, а также для шпионажа за палестинскими общественными движениями со стороны Израиля. Ранее против компании не менее двух раз подавали иски Facebook и Apple, также она была внесена в санкционный список США.