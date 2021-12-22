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Фигуристка Навка назвала подонками избивших ее коллегу Соловьева

Общество
Фигуристка Навка назвала подонками избивших ее коллегу Соловьева
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 22 декабря. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала нападение хулиганов в Москве на ее коллегу Дмитрия Соловьева. Спортсменка надеется, что пострадавший быстро восстановится и вернется на лед.

Инцидент произошел в столице в ночь на 21 декабря. Соловьев отдыхал вместе со своей гражданской женой Анной Сидоровой и ее подругами. К компании пристали несколько парней, фигурист тут же заступился за дам, но был жестоко избит. По мнению Навки, все случилось по вине хулиганов, это подтверждает видео.

«Там есть видеосъемка, его девушка, жена все снимала. Они могут говорить все, что им заблагорассудится. Они настоящие подонки», — поделилась фигуристка с РЕН ТВ.

В настоящий момент Соловьев находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. Злоумышленники задержаны, возбуждено уголовное дело.

Соловьев является участником шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период». Он выступает в паре с ведущей телестройки «Дом-2» Ксенией Бородиной. Ранее фигурист дал первые показания после избиения. В его палату в медучреждении приходил следователь.

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драка соловьев навка
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