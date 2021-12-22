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Кремль опубликовал список аккредитованных журналистов на пресс-конференцию Путина

Политика
Кремль опубликовал список аккредитованных журналистов на пресс-конференцию Путина
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 22 декабря. Список журналистов, которых аккредитовали на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, опубликовали на сайте главы государства.

Мероприятие состоится 23 декабря в 12:00 по московскому времени. Аккредитованным журналистам уже разослали информацию о месте проведения и порядке прохода на адреса электронной почты, которые указаны в заявке. Вести прямую трансляцию с пресс-конференции будут телеканалы «Россия-1», «Россия-24», НТВ, а также Первый канал, сказано на сайте Кремля.

Ранее стало известно, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины.

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