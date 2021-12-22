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Офтальмолог и создатель ботокса Алан Браун Скотт скончался в 89 лет

Общество
Офтальмолог и создатель ботокса Алан Браун Скотт скончался в 89 лет
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Вашингтон, 22 декабря. Известный американский врач-офтальмолог Алан Браун Скотт умер на 90-м году жизни. В мире медицины и косметологии он известен как создатель ботокса.

Разработка данного вещества изначально была предназначена вовсе не для «бьюти-индустрии». Офтальмолог пытался создать препарат для лечение косоглазия. Он стремился к тому, чтобы эту проблему можно было решить с помощью инъекции, а не операции.

Ученый более 50 лет проработал в НИИ глаз Смита-Кеттлуэлла. Кроме того, специалист основал Исследовательский фонд косоглазия.

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смерть ботокс врач
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