Офтальмолог и создатель ботокса Алан Браун Скотт скончался в 89 лет

Вашингтон, 22 декабря. Известный американский врач-офтальмолог Алан Браун Скотт умер на 90-м году жизни. В мире медицины и косметологии он известен как создатель ботокса.

Разработка данного вещества изначально была предназначена вовсе не для «бьюти-индустрии». Офтальмолог пытался создать препарат для лечение косоглазия. Он стремился к тому, чтобы эту проблему можно было решить с помощью инъекции, а не операции.

Ученый более 50 лет проработал в НИИ глаз Смита-Кеттлуэлла. Кроме того, специалист основал Исследовательский фонд косоглазия.