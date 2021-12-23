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Ветеран войны Матюшин: «При конфликте Украины с Россией Запад не окажет Киеву реальной помощи»

Политика
Ветеран войны Матюшин: «При конфликте Украины с Россией Запад не окажет Киеву реальной помощи»
Федеральное агентство новостей  / 

Растиражированные западными СМИ новости о возможном «наступлении российских войск на Украину» привели к тому, что украинские военные увольняются и массово отказываются от продления контрактов. По сообщениям управления Народной милиции ЛНР, из-за панических настроений отток военнослужащих из ВСУ принял угрожающие масштабы. Как сказал в беседе с ФАН лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин, украинские военные прекрасно понимают, в случае реального конфликта между Россией и Украиной Запад не окажет Киеву помощи. Украина может рассчитывать лишь на очередные антироссийские санкции. По словам Матюшина, ничего удивительного нет в том, что украинские военные начали массово покидать ряды ВСУ, услышав про «угрозу российского вторжения».

«Они прекрасно понимают, в случае реального столкновения с российскими войсками украинская армия понесет просто огромные потери и будет разбита в пух и прах. Она просто перестанет существовать. Сталкиваясь в реальных боевых действиях только с мирным населением либо со слабо организованными и малочисленными отрядами ополчения в 2014 году, войска киевского правительства, конечно же, побеждали. Столкнувшись с более организованной силой, украинцы всегда терпели фиаско и попадали в котлы», — рассказал ветеран.

Именно по этой причине в условиях истерии и раздутой Западом идеи о возможном «освободительном походе» российской армии на Украину контрактники ВСУ начали массово отказываться продлевать контракты. Недобор личного состава, по словам Матюшина, доходит до половины штатного расписания, в то же время увеличивается количество дезертиров-срочников.

Ветеран войны Матюшин: При конфликте Украины с Россией Запад не окажет Киеву реальной помощи
Prt Scr youtube.com / Звезда ДНР

«Одно дело — стрелять по мирным жителям ЛДНР и защитникам молодых республик Новороссии, связанных «безальтернативными минскими договоренностями», не всегда имеющих возможность адекватно отвечать на украинскую агрессию. Но совсем другое — потенциальный противник в лице кадровой российской армии, вооруженной самым современным оружием», — сказал собеседник ФАН.

Люди прекрасно понимают, что коллективный Запад, подталкивающий Украину к войне с Россией, в случае открытого конфликта поможет только усилением санкций, а не реальной поддержкой в лице воинских подразделений, уверен Матюшин. Поэтому на фоне громких и раздутых заявлений о российской «агрессии» и начался отток контрактников ВСУ.

«При открытом вооруженном противостоянии с Россией, о котором так долго твердили украинские политики, помощи от Запада Киеву ждать не приходится. Получится все как в известной песне группы «ХЗ»: «Жаль, подмога не пришла, подкрепленье не прислали, вот такие, брат, дела, нас с тобою…» обманули», — заключил ветеран войны в Донбассе.

Ранее ФАН опубликовал обзор с последними новостями из Новороссии. Помимо падения боевого духа среди личного состава в ВСУ наблюдается моральное разложение. Так, сотрудники Национальной полиции Украины задержали в прифронтовом городе Дзержинске трех военнослужащих из состава 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Предприимчивые десантники пытались сдать гильзы от артиллерийских снарядов в металлолом. Как выяснилось позднее, солдаты неоднократно привозили на пункт приема металла запчасти от военной техники и вооружений.

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Все новости / Политика / Ветеран войны Матюшин: «При конфликте Украины с Россией Запад не окажет Киеву реальной помощи»
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