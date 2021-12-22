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Китайский лесничий каждый год кормит прилетающих на зимовку лебедей

Видео

Житель китайской провинции Шаньси готовится к прилету птиц заранее. Он запасается кормом и ухаживает за полчищами белых лебедей.

У лесничего по имени Хэ Цзяньси есть традиция. Каждый год он отправляется на берег реки Хуанхэ, где его ждут мигрирующие в поисках теплого климата лебеди.

По словам мужчины, любимое лакомство птиц — это корм из кукурузы и капусты. Житель Китая разбрасывает вокруг себя содержимое пакета и дует в специальный свисток, приманивая пернатых.

«Обычно, с середины октября и до конца декабря, сюда прилетают лебеди. Десятки тысяч птиц прилетают на зимовку. В середине марта они улетят. Так всегда происходит во время теплого периода на севере Китая», — рассказывает лесничий.

Горожане ласково называют птичьего кормильца «Отец-лебедь». Ведь кормлением длинношеих красавцев он занимается двадцать лет. Мужчина уже успел стать местной достопримечательностью.

Лесничий рассказал, что у этого вида птиц всегда рождается нечетное количество детенышей: три, пять или семь. А обычная продолжительность жизни лебедя — около 25 лет.

«Молодой лебедь имеет серовато-коричневую шерсть, а через год он становится взрослым белым лебедем. Так гадкий утенок превращается в лебедя. Это не сказка, а реальная история», — добавил Цзяньси.

Полчища грациозных птиц ежегодно притягивают в провинцию туристов. Среди них оказался и фотограф-любитель Яо. Увидев ошеломляющую картину, он пообещал вернуться сюда еще раз.

«Когда я узнал, что здесь много лебедей, то, наконец, приехал, чтобы увидеть их своими глазами. Это выглядит еще более впечатлительно, чем я предполагал. Точно приеду сюда еще раз», — поделился впечатлениями фотограф.

Помимо лебедей, погреться в теплом климате и получить пропитание прилетают лысухи и гуси. Для туристов организованы специальные пандусы и скамейки, чтобы любоваться птицами было удобнее.

 

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Все новости / Видео / Китайский лесничий каждый год кормит прилетающих на зимовку лебедей
китай птицы корм природа лебеди
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