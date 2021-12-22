Сенатор Ковитиди назвала приоритеты России на переговорах с США и НАТО по Украине

Российский сенатор Ольга Ковитиди рассказала о своем видении перспектив переговоров между Россией и США о гарантиях безопасности. Так политик отреагировала на тревожную информацию, что американские частные военные компании могут готовить провокации с использованием химических компонентов в Донбассе. О том, что такие сведения имеются, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства. После этого последовало опровержение из США: официальный представитель Пентагона Джон Кирби назвал «ложными» слова российского министра обороны.

Шойгу заявил, что у российских военных есть информация о подготовке провокации сотрудниками американских ЧВК, которые обучают спецназ Украины к активным боевым действиям в Донбассе. По словам главы Минобороны РФ, в Донецкой области на востоке Украины находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, которые планируют совершать провокации в городах Авдеевка и Красный Лиман.

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в авторской колонке для ФАН рассказала о своем видении того, что должны предпринять США для снижения напряженности с учетом уже сделанных Россией конструктивных шагов. Напоминаем, мнение колумниста, высказываемое в авторской колонке, может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Времени на «медленные танцы» больше нет. Колонка Ольги Ковитиди

На мой взгляд, Россия ведет себя чрезвычайно корректно по отношению к США и НАТО. Могу предположить, что в Москве пока не определились с ответными мерами на случай, если миролюбивые российские предложения по гарантиям безопасности, опубликованные нашим МИД, будут отвергнуты. Таким образом, Соединенным Штатам дана возможность свободного выбора.

Как политик, я не могу не отметить, что предложения России корректны и соответствуют принципам европейской безопасности в целом. Отмечу также, что в Москве с уважением относятся к тому, что президент США и его администрация придерживаются принципа, что суверенные государства имеют право выбирать себе партнерства и союзы.

Однако на Западе и, что самое главное, в США должны четко осознать: все это работает, пока не угрожает интересам Российской Федерации. Думаю, есть все основания напомнить Вашингтону широко обсуждаемое не только в Европе, но и в самих США уничтожение Югославии. Напомню, что сказал по этому поводу президент России: США уничтожили Югославию без какой-либо санкции ООН, так же произошло и с Ираком.

ФБА «Экономика сегодня» /

Не могу не согласиться с позицией нашего президента по поводу трагедии Югославии. Тогда, в 1999 году, без оглядки на провозглашаемые европейские ценности, безо всяких на то прав было уничтожено целое государство. Похожая ситуация, в том числе полное забвение демократических ценностей, имело место при вторжении в Ирак.

Похоже, США, привыкшие безнаказанно «гулять по миру», забирая все, что им нравится, расслабились, уповая на то, что Россия всегда выступает против любого кровопролития. Думаю, это одна из главных причин того, что США неоднократно позволяли себе подобные дерзкие выпады.

Но время не стоит на месте. Как отметил наш президент, рисков для безопасности России мы не допустим. Напомню то, о чем предупреждают военные эксперты: если инфраструктура НАТО будет двигаться дальше и появится на Украине, подлетное время ракет натовских до территории России сократится до семи-десяти минут, а гиперзвукового оружия — до пяти минут. Осознавая это, Москва ни при каких обстоятельствах не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии, о чем недвусмысленно заявили в российском МИД.

Это означает, что если НАТО откажется всерьез обсуждать проекты МИД РФ по гарантиям безопасности в Европе, то Россия будет вынуждена пойти на ответные меры. Времени на «медленные танцы» больше нет.

В России позитивно оценивают факт, что США проявили готовность начать диалог с Россией по гарантиям безопасности, однако в Вашингтоне должны понимать: «заболтать» этот вопрос мы не дадим. Поэтому США не стоит заранее тратить силы на уже порядком дискредитировавшую себя дипломатию «войны по-американски» с неэффективными антироссийскими санкциями и предоставлением Москве различных надуманных «списков-обеспокоенностей».

Нужно понимать, что, как отметил российский министр обороны, ситуация вокруг Украины имеет тенденцию к дальнейшему осложнению. Предстоящее на этой неделе обсуждение «украинского» вопроса на совете НАТО вполне предсказуемо.

Учитывая тот факт, что Евросоюз в военном отношении находится под полным контролем НАТО, а в Альянсе первую скрипку играют США, полагаю, что все вопросы необходимо решать именно с Вашингтоном. При этом Россия очень уважительно относится к серьезным европейским игрокам — ФРГ и Франции. Москва, что очень важно, не пренебрегает мнением Берлина и Парижа, поскольку именно Германия и Франция в наибольшей степени заинтересованы в европейской безопасности.

Думаю, США не лишним будет прислушаться к позиции Пекина по этому вопросу. Заслуживает внимания тот факт, что Китай поддержал действия России по обеспечению глобальной безопасности, поскольку предложения Москвы способствуют повышению взаимного доверия между странами и снижают риск конфликтов.