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Welt: НАТО повысила боеготовность своих сил передового развертывания из-за России

Армия
Welt: НАТО повысила боеготовность своих сил передового развертывания из-за России
Федеральное агентство новостей

Берлин, 22 декабря. Командование Североатлантического альянса решило увеличить боевую готовность подразделений быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) из-за действий России внутри своих границ, сообщило немецкое издание Welt.

Численность NFR составляет около 40 тысяч военнослужащих, напомнили журналисты Welt. Они приводят слова информированного источника из дипломатической службы Альянса об активизации боеготовности NATO Response Force.

«Ввиду наращивания войск РФ близ границы с Украиной НАТО отреагировала первой конкретной военной мерой и повысила готовность своих сил быстрого реагирования численностью 40 тысяч военнослужащих», — заявил собеседник Welt.

Ранее политолог Сергей Марков объяснил агрессивную природу Североатлантического альянса. О жесткой реакции России в ответ на попытки НАТО нарушить баланс сил в Восточной Европе информировал «Царьград».

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украина россия нато войска
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