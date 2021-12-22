Политолог Межевич: «безоружная» Литва не сможет оказать военную помощь Украине

Москва, 22 декабря. Литва не пойдет дальше голословных заявлений о намерении передать летальное оружие Украине, потому что у нее нет подобного вооружения, заявил политолог Николай Межевич.

Глава литовского оборонного ведомства Арвидас Анушаускас недавно заявил, что следует поддерживать Украину всеми имеющимися средствами и пообещал передать ей летальное оружие. Политолог Межевич усомнился в возможности Вильнюса оказать подобную помощь Киеву, передает «ПолитЭксперт».

Он обратил внимание, что оборонно-промышленный комплекс Литвы недостаточно развит, поэтому совершенно неясно, о каком летальном оружии говорил Анушаускас. В настоящее время ситуация такова, что Вильнюсу самому приходится закупать военную технику у зарубежных партнеров, причем далеко не новую. Соответственно, о передачи какого-либо серьезного и эффективного вооружения Киеву не может идти и речи, заметил Межевич.

«Никто же его не спрашивает, что будет передаваться, как и когда. Здесь работает вполне себе известная формула петуха, задача которого прокричать, а там уже не важно — рассветает или. Он-то свою работу выполнил — прокричал», — подчеркнул политолог.

По его мнению, заявление «безоружной» литовской стороны связано с попыткой отработать украинскую повестку, не более того. Таким образом, Киеву не стоит рассчитывать на военную поддержку Вильнюса, заключил Межевич.

Недавно немецкий политолог Александр Рар посоветовал Украине наладить контакты с Россией, поскольку западные страны, вероятно, больше не станут оказывать Киеву помощь, пишет «Царьград».

Ранее пользователи Сети высмеяли намерение Литвы передать летальное оружие Украине. Многие комментаторы обратили внимание, что Вильнюс не обладает достаточным потенциалом в оборонной сфере, чтобы оказывать кому-то подобную помощь.