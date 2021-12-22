Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 13:28
13:24
Экономика
Собянин заявил о возвращении безработицы в Москве на естественный уровень
13:22
Общество
Россия может пересмотреть запрет на международное сообщение из-за омикрон-штамма COVID-19
13:22
Происшествия
Сотруднику МГУ потребовалась медпомощь после нападения отца девятилетней студентки
13:21
Весь мир
Глава Президентского совета Ливии обсудил с лидером Египта ситуацию в регионе
13:20
Происшествия
Генпрокуратура направила представления главе Ростехнадзора в Сибири после ЧП на шахте «Листвяжная»
13:19
Шоу-бизнес
Ксения Бородина попросила прощения у дочери от Курбана Омарова в день ее шестилетия
13:19
Происшествия
Гособвинение запросило пять лет колонии для бывшего мэра Томска Кляйна
13:18
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после гибели двух военных при сходе лавины в Южной Осетии
13:18
Экономика
Архангельский депутат Дятлов призвал отсрочить запуск новой системы учета древесины
13:18
Армия
Лавров: Россия готова обеспечить свою безопасность всеми необходимыми средствами
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Межевич: «безоружная» Литва не сможет оказать военную помощь Украине

Армия
Политолог Межевич: «безоружная» Литва не сможет оказать военную помощь Украине
kam.lt  /  Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Москва, 22 декабря. Литва не пойдет дальше голословных заявлений о намерении передать летальное оружие Украине, потому что у нее нет подобного вооружения, заявил политолог Николай Межевич.

Глава литовского оборонного ведомства Арвидас Анушаускас недавно заявил, что следует поддерживать Украину всеми имеющимися средствами и пообещал передать ей летальное оружие. Политолог Межевич усомнился в возможности Вильнюса оказать подобную помощь Киеву, передает «ПолитЭксперт».

Он обратил внимание, что оборонно-промышленный комплекс Литвы недостаточно развит, поэтому совершенно неясно, о каком летальном оружии говорил Анушаускас. В настоящее время ситуация такова, что Вильнюсу самому приходится закупать военную технику у зарубежных партнеров, причем далеко не новую. Соответственно, о передачи какого-либо серьезного и эффективного вооружения Киеву не может идти и речи, заметил Межевич.

«Никто же его не спрашивает, что будет передаваться, как и когда. Здесь работает вполне себе известная формула петуха, задача которого прокричать, а там уже не важно — рассветает или. Он-то свою работу выполнил — прокричал», — подчеркнул политолог.

По его мнению, заявление «безоружной» литовской стороны связано с попыткой отработать украинскую повестку, не более того. Таким образом, Киеву не стоит рассчитывать на военную поддержку Вильнюса, заключил Межевич.

Недавно немецкий политолог Александр Рар посоветовал Украине наладить контакты с Россией, поскольку западные страны, вероятно, больше не станут оказывать Киеву помощь, пишет «Царьград».

Ранее пользователи Сети высмеяли намерение Литвы передать летальное оружие Украине. Многие комментаторы обратили внимание, что Вильнюс не обладает достаточным потенциалом в оборонной сфере, чтобы оказывать кому-то подобную помощь.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Политолог Межевич: «безоружная» Литва не сможет оказать военную помощь Украине
украина всу литва
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать