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Старец Анатолий предсказал человечеству печальный конец в случае отказа от бога

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 12:01
Общество
Старец Анатолий предсказал человечеству печальный конец в случае отказа от бога
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 22 декабря. Колдуны и экстрасенсы, предсказавшие России спокойный 2022 год, заблуждаются. Так гласит пророчество чудотворца Анатолия Берестова.

Старец Анатолий не согласен с другими предсказаниями о судьбе России. Он предрек человечеству печальный конец. По его мнению, люди будут расплачиваться за свои грехи в случае отказа от бога. Слова пророка приводятся в издании «Слово и Дело».

«Если мир, Россия и ее народ в первую очередь, не обратятся к богу, то нас всех ждет очень печальный конец — все человечество. Вот смотрите: однажды люди отвернулись от Господа, и за свои грехи их поглотили воды Великого потопа. Так погиб наш первый мир. Святое писание говорит, что наш мир погибнет в огне, и это случится тогда, когда люди снова забудут бога», — сделал старец пугающее предсказание.

Старец Анатолий предсказал человечеству печальный конец в случае отказа от бога
pixabay.com /

Кроме того, людям не стоит обращаться за помощью к колдунам. Это также приведет к страшной расплате. В течение полугода обращавшиеся к магам люди будут наказаны. Доверие между человеком и богом может выстроить только долгий путь к вере, подытожил игумен.

Ранее было расшифровано предсказание французского провидца Мишеля Нострадамуса. По его словам, в 2022 году США столкнутся с инфляцией и начнут терять авторитет на международной политической арене.

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россия анатолий пророчество
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