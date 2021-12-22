Пограничные службы Туниса пресекли попытку контрабанды наркотиков в Ливию

Тунис, 22 декабря. Пограничные службы республики остановили контрабандиста на пропускном пункте Рас-аль-Джадид на юге страны. Он пытался провести большое количество запрещенных наркотических веществ в Ливию.

Военнослужащие остановили грузовой автомобиль, которым управлял гражданин Туниса. Во время обыска специалисты обнаружили в пустом бензобаке плотно завернутые препараты.

«На пограничном переходе Рас-аль-Джадид удалось сорвать попытку контрабанды почти 24 тысяч таблеток различных типов», — говорится в сообщении ведомства.

معبر رأس اجدير: إحباط تهريب كمية من الأدوية إلى ليبيا https://t.co/WshKm6tlSq — بوابة أفريقيا الإخبارية (@afrigatenewsly) December 21, 2021

Сотрудники пограничной службы задержали контрабандиста и передали его представителям Министерства внутренних дел для дальнейшего расследования. Преступника отправили на допрос с целью установить заказчика и производителя.

Гражданина Туниса привлекут к ответственности за попытку перевезти наркотики через границу. Это не первый выявленный случай переброски таблеток в североафриканское государство.

Международная редакция Федерального агентства новостей ранее подробно изучила сложившуюся обстановку в странах Магриба, проследила за передвижением запрещенных веществ и установила ответственных за незаконную деятельность.