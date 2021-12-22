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Айза Долматова извинилась перед Олегом Майами и пожелала радостной жизни Гуфу

Шоу-бизнес
Айза Долматова извинилась перед Олегом Майами и пожелала радостной жизни Гуфу
instagram.com  /  @aizalovesam

Москва, 22 декабря. Блогер, телеведущая и рэп-исполнительница Айза Долматова публично обратилась к бывшим возлюбленным. Она попросила прощения у певца Олега Майами и пожелала всего наилучшего своему экс-супругу — рэперу Гуфу.

Долматова опубликовала большой пост в Instagram, в котором сообщила, что не собирается брать в наступающий год «чемодан» с обидами, болью и агрессией. По словам блогера, она уже два месяца ходит на психотерапию и теперь не хочет наносить вред кому-либо.

«От меня пострадали самые дорогие мне люди. Я хочу принести свои извинения. Каждое мое расставание сопровождалось сумасшедший бранью в социальных сетях. Три главных мужчин в моей жизни пострадали от моей ярости», — призналась рэп-исполнительница.

Телеведущая отметила, что ей удалось стать добрыми друзьями со вторым мужем — серфером Дмитрием Анохиным. Кроме того, знаменитость извинилась перед Олегом Майами, позвонив ему. Как подчеркнула Долматова, они с певцом любили друг друга, но впоследствии она обрушилась на экс-избранника с яростью, что причинило ему огромный ущерб. По словам блогера, Майами заслуживает лучшего.

Айза Долматова извинилась перед Олегом Майами и пожелала радостной жизни Гуфу
instagram.com / @miamioleg_official

Обратилась рэп-исполнительница и к Гуфу. Как заявила знаменитость, они навсегда останутся родителями общего сына, однако общение между ними невозможно. При этом ведущая не злится на бывшего мужа и желает ему долгой любви с новой избранницей.

«Леша... Я просто хочу, чтобы его жизнь была спокойной и радостной. С той женщиной, которую он выбрал. Я больше не позволю шутить или унижать ни его, ни его выбор», — констатировала Долматова.

Напомним, Гуф уже женился на своей возлюбленной Юлии Королевой. Они заключили брак 21 декабря и при этом не стали устраивать пышных торжеств.

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Все новости / Шоу-бизнес / Айза Долматова извинилась перед Олегом Майами и пожелала радостной жизни Гуфу
гуф айза долматова
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