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Адмирал Осипов: Черноморский флот получит 10 новых кораблей до 2025 года

Армия
Адмирал Осипов: Черноморский флот получит 10 новых кораблей до 2025 года
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 22 декабря. Черноморский флот РФ продолжает развиваться и до 2025 года получит десять новых кораблей. Об этом рассказал командующий ЧФ адмирал Игорь Осипов в рамках коллегии Минобороны РФ.

Уходящий 2021 год был довольно непростым для Черноморского флота, но это не помешало ему выполнить все поставленные задачи. За год экипажи кораблей ЧФ провели 250 учений и 600 боевых упражнений в рамках повышения боеспособности. Помимо этого, состав флотилии до 2025 года пополнят десять новых кораблей. Об этом рассказал командующий Черноморским флотом Игорь Осипов в рамках заседания коллегии Минобороны РФ, которое состоялось 21 декабря.

«В соответствии с планом деятельности до 2025 года мы должны принять в свой состав порядка 10 боевых единиц», — отчитался адмирал.

Один из новых кораблей, принадлежащий проекту 22800 «Циклон», уже успешно прошел этап государственных испытаний. По информации пресс-службы Черноморского флота ВМФ РФ, 20 декабря экипаж нового корабля провел артиллерийские стрельбы.

Неделей ранее, 14 декабря, Минобороны РФ сообщило, что силы ЧФ приступили к слежке за действиями французского фрегата Auvergne с управляемыми ракетами, который прибыл в акваторию Черного моря. Об этом пишет «Царьград».

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