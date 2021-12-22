Бывший муж Волочковой снова стал отцом

Москва, 22 декабря. Телеведущая Елена Николаева родила бизнесмену Игорю Вдовину сына. Для экс-супруга балерины Анастасии Волочковой это пятый ребенок.

Мальчик появился на свет 21 декабря. Николаева показала снимок малыша в Instagram. На опубликованной фотографии журналистка находится в палате, рядом с ней Вдовин. Предприниматель с нежностью держит на руках малыша.

«Боже, у меня есть сын», — эмоционально написала Николаева.

Prt Scr instagram.com / @elenanika

Подписчики поздравили в комментариях журналистку с первенцем. Они пожелали ее наследнику счастья, крепкого здоровья и большой удачи.

«Леночка, с утра подумала о вас. От всей души поздравляю вас с рождением сыночка! Здоровья вам и малышу, радости материнства!»; «Поздравляю, Лена! Счастья вашей семье, любви, здоровья»; «Здоровья ему, пусть его окружают любящие родители и растет в любви и благополучии», — отреагировали фолловеры.

Николаева узнала о своей беременности весной, но до последнего скрывала это от подписчиков, пишет Teleprogramma.pro. У Вдовина есть дочь Ариадна от отношений с Анастасией Волочковой, а также еще трое детей от первой супруги.

Ранее сообщалось, что фотограф Эйнат Кляйн ждет ребенка от рок-музыканта Андрея Макаревича. Для молодой супруги лидера «Машины времени» это будет первенец.