Депутаты Госдумы отменили обязательный техосмотр для личного транспорта

Москва, 22 декабря. Государственная дума приняла в третьем чтении проект закона об отмене обязательного регулярного техосмотра автотранспорта, используемого в личных целях.

От этой процедуры будут освобождены легковые авто и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими только для собственных нужд. Парламентарии также предусмотрели, что владельцев личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты.

Принятый закон гласит, что личный автотранспорт не подлежит техосмотру кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ, актами Евразийского экономического союза, а также при внесении изменений в их конструкцию. При этом ТО останется обязательным для такси и иного транспорта, используемого для перевозки пассажиров, а также для личного автотранспорта, который применяется в служебных целях.

Полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) могут подорожать в России. К этому способно привести увеличение лимита выплат за ущерб здоровью и жизни до 2 млн рублей.