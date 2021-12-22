Более 160 мигрантов погибли на прошлой неделе у берегов Ливии

Нью-Йорк, 22 декабря. Более 160 мигрантов утонули в результате двух инцидентов, произошедших у побережья Ливии на прошлой неделе.

Пресс-секретарь Международной организации по миграции (МОМ) Сафа Мсехли заявила во вторник, что по меньшей мере 102 человека погибли в результате крушения деревянной лодки, еще как минимум восемь выжили и вернулись на континент. Второй инцидент произошел в субботу. По словам представителя ООН, сотрудники ливийской береговой охраны извлекли из воды как минимум 62 тела мигрантов. В тот же день службы перехватили третью шлюпку, на борту которой находились не менее 210 беженцев.

‼️ During the past week, at least 160 lives were lost in the Central Mediterranean, off the coast of #Libya.



Nearly 1,500 migrants drowned on this route this year. — Safa Msehli (@msehlisafa) December 21, 2021

Все искатели убежища пытались попасть в страны ЕС. Мсехли добавила, что с учетом новых людских потерь в течение 2021 года в общей сложности в водах Средиземного моря утонули около 1500 мигрантов. По данным МОМ, за тот же период около 31 500 человек перехвачены и возвращены в Ливию, что более чем вдвое превышает прошлогоднюю статистику. Только с 12 по 18 декабря задержаны 466 нелегалов.

Такой рост попыток совершить опасный рейс вызван активацией преследования беженцев в Триполи. Ливия превратилась в главный транзитный пункт для людей, спасающихся от войн, нищеты и других бедствий. Богатая нефтью страна погрузилась в хаос после организованного при поддержке НАТО восстания, участники которого свергли и убили бессменного лидера Муаммара Каддафи в 2011 году.

Торговцы людьми извлекли выгоду из сложившейся ситуации и переправляли мигрантов через шесть граничащих с Ливией стран. Дилеры уговаривают отчаявшихся людей использовать плохо оборудованные резиновые лодки и, рискуя жизнью, пересекать Средиземное море. Тех, кого властям удается задержать, заключают в центры содержания под стражей, где мигранты подвергаются принудительному труду, избиениям, изнасилованиям и пыткам. Злоупотребления часто сопровождаются попытками вымогательства денег у родных и близких.

На днях европейские правозащитники показали видео, демонстрирующее перехват лодки с людьми у побережья Ливии. Сама операция проходила с совершением опасных маневров, подвергавших риску жизни беженцев.