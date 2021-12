Более 160 мигрантов погибли на прошлой неделе у берегов Ливии

Нью-Йорк, 22 декабря. Более 160 мигрантов утонули в результате двух инцидентов, произошедших у побережья Ливии на прошлой неделе.

Пресс-секретарь Международной организации по миграции (МОМ) Сафа Мсехли заявила во вторник, что по меньшей мере 102 человека погибли в результате крушения деревянной лодки, еще как минимум восемь выжили и вернулись на континент. Второй инцидент произошел в субботу. По словам представителя ООН, сотрудники ливийской береговой охраны извлекли из воды как минимум 62 тела мигрантов. В тот же день службы перехватили третью шлюпку, на борту которой находились не менее 210 беженцев.

‼️ During the past week, at least 160 lives were lost in the Central Mediterranean, off the coast of #Libya.



Nearly 1,500 migrants drowned on this route this year.