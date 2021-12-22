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Более 160 мигрантов погибли на прошлой неделе у берегов Ливии

Весь мир
Более 160 мигрантов погибли на прошлой неделе у берегов Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Нью-Йорк, 22 декабря. Более 160 мигрантов утонули в результате двух инцидентов, произошедших у побережья Ливии на прошлой неделе.

Пресс-секретарь Международной организации по миграции (МОМ) Сафа Мсехли заявила во вторник, что по меньшей мере 102 человека погибли в результате крушения деревянной лодки, еще как минимум восемь выжили и вернулись на континент. Второй инцидент произошел в субботу. По словам представителя ООН, сотрудники ливийской береговой охраны извлекли из воды как минимум 62 тела мигрантов. В тот же день службы перехватили третью шлюпку, на борту которой находились не менее 210 беженцев.

 

 

Все искатели убежища пытались попасть в страны ЕС. Мсехли добавила, что с учетом новых людских потерь в течение 2021 года в общей сложности в водах Средиземного моря утонули около 1500 мигрантов. По данным МОМ, за тот же период около 31 500 человек перехвачены и возвращены в Ливию, что более чем вдвое превышает прошлогоднюю статистику. Только с 12 по 18 декабря задержаны 466 нелегалов.

Такой рост попыток совершить опасный рейс вызван активацией преследования беженцев в Триполи. Ливия превратилась в главный транзитный пункт для людей, спасающихся от войн, нищеты и других бедствий. Богатая нефтью страна погрузилась в хаос после организованного при поддержке НАТО восстания, участники которого свергли и убили бессменного лидера Муаммара Каддафи в 2011 году.

Торговцы людьми извлекли выгоду из сложившейся ситуации и переправляли мигрантов через шесть граничащих с Ливией стран. Дилеры уговаривают отчаявшихся людей использовать плохо оборудованные резиновые лодки и, рискуя жизнью, пересекать Средиземное море. Тех, кого властям удается задержать, заключают в центры содержания под стражей, где мигранты подвергаются принудительному труду, избиениям, изнасилованиям и пыткам. Злоупотребления часто сопровождаются попытками вымогательства денег у родных и близких.

На днях европейские правозащитники показали видео, демонстрирующее перехват лодки с людьми у побережья Ливии. Сама операция проходила с совершением опасных маневров, подвергавших риску жизни беженцев.

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