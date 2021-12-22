Мощности «Ямала — Европы» вторые сутки подряд остаются без брони «Газпрома»

Росток, 22 декабря. Газопровод «Ямал — Европа» снова не удостоился вниманием российского газового холдинга. Вторые сутки подряд концерн не бронирует транзит через маршрут, о чем пишет РИА Новости со ссылкой на данные платформы GSA Platform.

«Газпром» решил не бронировать мощности трубопровода, — резервирования не произошло ни на традиционной, ни на дополнительной сессии 22 декабря.

Корпорация ранее отказалась предварительно бронировать мощности магистрали на весь текущий месяц и пользовалась в декабре только функцией ежедневного бронирования.

Резкое снижение объемов брони началось в выходные. Если в пятницу, 17 декабря, «Газпром» зарезервировал к прокачке 27 млн кубометров топлива, то на следующий день поставки составили уже всего 5,2 млн «кубов». В воскресенье они снизились до 4,2 млн кубических метров, а к понедельнику достигли отметки в 3,8 млн куб. м. Вчера, во вторник, холдинг полностью отказался от брони, что привело к остановке физического потока в направлении Германии, и активизировался реверс в Польшу.

Ситуация вокруг брони мощностей «Ямала — Европы» спровоцировала подорожание природного газа на спотовых европейских площадках, в результате чего газовые ценники обновили исторический максимум и поднялись до 2000 долларов за тысячу кубометров.

«Ямал — Европа» обладает протяженностью свыше 2 тыс. километров и пролегает по территории сразу нескольких государств, среди которых — Россия, Белоруссия, Польша и Германия. Мощность магистрали составляет 33 млрд «кубов» газа в год. Маршрут является одним из ключевых по направлению экспорта голубого топлива в Европу.