Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 11:59
11:56
Общество
Старец Анатолий предсказал человечеству печальный конец в случае отказа от бога
11:55
Весь мир
Пограничные службы Туниса пресекли попытку контрабанды наркотиков в Ливию
11:50
Происшествия
Начальника областного ГИБДД Савейкина задержали в Магадане
11:49
Шоу-бизнес
Айза Долматова извинилась перед Олегом Майами и пожелала радостной жизни Гуфу
11:49
Происшествия
«Это правильно»: полковник Лобарев оценил законопроект о пожизненном сроке для педофилов
11:47
Армия
Адмирал Осипов: Черноморский флот получит 10 новых кораблей до 2025 года
11:46
Шоу-бизнес
Бывший муж Волочковой снова стал отцом
11:42
Общество
Работа транспорта в Петербурге в новогоднюю ночь может обострить обстановку с COVID-19
11:42
Весь мир
Более 160 мигрантов погибли на прошлой неделе у берегов Ливии
11:41
Происшествия
Дочерняя компания «Ростеха» заявила о пропаже десяти самолетов стоимостью 165 млн рублей
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Путин научил Россию отстаивать свою независимость в 2021 году

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 11:34
Политика
Путин научил Россию отстаивать свою независимость в 2021 году
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 22 декабря. Россия столкнулась с огромным количеством новых вызовов и угроз в 2021 году, однако благодаря грамотной внешней и внутренней политике под руководством президента Владимира Путина этот непростой период заканчивается на позитивной ноте.

Дайджест пяти главных уроков Путина подготовил «ПолитЭксперт». Одним из главных достижений 2021 года, которое помогло Кремлю кардинально изменить Россию и ловко поставить на место Запад, стал отказ от использования доллара в Фонде национального благосостояния. Также Москва начала с Пекином переговоры о создании аналога системы SWIFT в случае отключения от нее. Все эти решения вкупе с грамотными реформами помогли вывести национальную экономику на докризисный уровень.

«Благодаря ответственным, просчитанным действиям государства и бизнеса российская экономика уже превысила докризисный уровень. За январь — сентябрь текущего года валовой внутренний продукт вырос на 4,6%. По итогам года прогнозируется его рост на уровне 4,2%», — подчеркнул Владимир Путин.

Также российский лидер поделился своими взглядами на современную глобальную экономическую систему. Его заявление в рамках пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» о том, что капитализм себя исчерпал, вызвало широкий резонанс как в стране, так и за рубежом.

Путин научил Россию отстаивать свою независимость в 2021 году
kremlin.ru / Администрация президента России

Еще три важных урока Путина касались международных отношений. В народ ушли слова главы государства о красных линиях — запретах, которые выставила России геополитическим оппонентам. Их нарушение повлечет за собой жесткий и моментальный контрвыпад Кремля. Впоследствии глава государства также отметил, что во внешней политике РФ стала гораздо более практичным государством, которое во главу угла ставит защиту своих национальных интересов.

«Мы будем руководствоваться своими интересами, это во-первых. Во-вторых, мы слышим призывы Соединенных Штатов к европейским партнерам сворачивать отношения с Китаем. Но Китай вышел в прошлом году на первое место по торговому обороту со странами Евросоюза, обогнав США. Это естественный процесс, это невозможно остановить. Поэтому надо просто исходить из этих соображений и, исходя из этого, выстраивать свою политику», — отмечал Путин.

Отношения с Китаем также стали мощным сигналом всему миру. Развитие диалога с Поднебесной показало всему мировому сообществу, что Россия — надежный и преданный партнер, сотрудничество с которым непременно оборачивается достижением новых вершин. Параллельно МИД России работает над заключением договора о гарантиях безопасности с НАТО.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Путин научил Россию отстаивать свою независимость в 2021 году
путин россия китай экономика запад дипломатия итоги 2021 год Красные линии
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать