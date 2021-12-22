Путин научил Россию отстаивать свою независимость в 2021 году

Москва, 22 декабря. Россия столкнулась с огромным количеством новых вызовов и угроз в 2021 году, однако благодаря грамотной внешней и внутренней политике под руководством президента Владимира Путина этот непростой период заканчивается на позитивной ноте.

Дайджест пяти главных уроков Путина подготовил «ПолитЭксперт». Одним из главных достижений 2021 года, которое помогло Кремлю кардинально изменить Россию и ловко поставить на место Запад, стал отказ от использования доллара в Фонде национального благосостояния. Также Москва начала с Пекином переговоры о создании аналога системы SWIFT в случае отключения от нее. Все эти решения вкупе с грамотными реформами помогли вывести национальную экономику на докризисный уровень.

«Благодаря ответственным, просчитанным действиям государства и бизнеса российская экономика уже превысила докризисный уровень. За январь — сентябрь текущего года валовой внутренний продукт вырос на 4,6%. По итогам года прогнозируется его рост на уровне 4,2%», — подчеркнул Владимир Путин.

Также российский лидер поделился своими взглядами на современную глобальную экономическую систему. Его заявление в рамках пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» о том, что капитализм себя исчерпал, вызвало широкий резонанс как в стране, так и за рубежом.

kremlin.ru / Администрация президента России

Еще три важных урока Путина касались международных отношений. В народ ушли слова главы государства о красных линиях — запретах, которые выставила России геополитическим оппонентам. Их нарушение повлечет за собой жесткий и моментальный контрвыпад Кремля. Впоследствии глава государства также отметил, что во внешней политике РФ стала гораздо более практичным государством, которое во главу угла ставит защиту своих национальных интересов.

«Мы будем руководствоваться своими интересами, это во-первых. Во-вторых, мы слышим призывы Соединенных Штатов к европейским партнерам сворачивать отношения с Китаем. Но Китай вышел в прошлом году на первое место по торговому обороту со странами Евросоюза, обогнав США. Это естественный процесс, это невозможно остановить. Поэтому надо просто исходить из этих соображений и, исходя из этого, выстраивать свою политику», — отмечал Путин.

Отношения с Китаем также стали мощным сигналом всему миру. Развитие диалога с Поднебесной показало всему мировому сообществу, что Россия — надежный и преданный партнер, сотрудничество с которым непременно оборачивается достижением новых вершин. Параллельно МИД России работает над заключением договора о гарантиях безопасности с НАТО.