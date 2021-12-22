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Захарова напомнила США о сути российского импортозамещения

Экономика
Захарова напомнила США о сути российского импортозамещения
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 22 декабря. Импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения США в нарушении Москвой норм Всемирной торговой организации.

Офис торгового представителя США Кэтрин Тай ранее заявил, что российская политика замещения импорта и создания преференций для местных производителей можно расценивать как отход от норм ВТО. Вашингтон также пригрозил Москве ответными санкциями по линии торгпредства.

«Торгпред США посчитала, что российское импортозамещение является ударом по правилам ВТО. Она просто, наверное, либо не знает, либо запамятовала, что импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции, в частности, Евросоюза, а Евросоюз эти санкции принимал под нажимом Соединенных Штатов Америки, что выяснилось несколько лет назад», — заявила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Москва в ответ на решение ЕС о продлении экономических санкций поступит аналогичным образом. Он напомнил, что Россия не первой вводила рестрикции.

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Все новости / Экономика / Захарова напомнила США о сути российского импортозамещения
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