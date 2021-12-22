Россия готовит неформальный саммит лидеров стран СНГ 28 декабря в Петербурге

Москва, 22 декабря. Лидеры стран Содружества независимых государств (СНГ) встретятся на неформальном саммите, который пройдет 28 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Казахстана в России Ермека Кошербаева.

По предварительной информации, председательствовать на встрече будет лично президент России Владимир Путин. Неформальные собрания лидеров СНГ в Северной столице носят регулярный характер — аналогичные саммиты в преддверии Нового года проходили в 2019 и 2018 годах, а также ранее.

Президент России Владимир Путин регулярно принимает участие во встречах на высшем уровне. В начале декабря он встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели, а также провел онлайн-переговоры с американским лидером Джо Байденом.