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Бывший советник Трампа подал в суд на «комитет 6 января»

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 11:54
Весь мир
Бывший советник Трампа подал в суд на «комитет 6 января»
Global Look Press  /  Alex Edelman / Keystone Press Agency

 

Вашингтон, 22 декабря. Генерал в отставке и экс-советник бывшего президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в суд на «комитет 6 января», который расследует штурм Капитолия. Экс-военачальник считает вызов для дачи показаний несправедливым.

Флинн утверждает, что повестки в суд являются «чрезмерными», «не служат никакой законодательной цели» и «ущемляют его права».

«Разрешение полностью пристрастному избранному комитету Конгресса получить записи и сообщения генерала Флинна, касающиеся его политической деятельности, привело бы к массовому нарушению и ограничению его прав на 1-ю поправку», — говорится в его иске.

Предполагается, что бывший советник Трампа по национальной безопасности присутствовал на встрече в Белом доме накануне штурма Капитолия, где участники обсуждали введение чрезвычайного положения в стране и использование полномочий, чтобы удержать Трампа у власти.

Штурм Капитолия

Сторонники экс-президента Дональда Трампа, недовольные победой Джо Байдена, 6 января устроили штурм Капитолия. Несколько сотен человек прорвали полицейское ограждение и попали внутрь здания, остановив работу конгресса на несколько часов. В результате погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались по причинам, не связанным с насилием. В апреле этого года по делу о беспорядках в Капитолии обвинения предъявили более 430 «участникам восстания».

Группа из семи сотрудников полиции подала иск против Трампа и почти 20 членов правых организаций, обвиняя их в заговоре с целью сорвать мирный переход власти, что вылилось в захват Капитолия 6 января.

Бывший советник Трампа подал в суд на «комитет 6 января»
wikipedia.org / Defense Intelligence Agency website

Генерал Майкл Флинн является одним из видных представителей правого лагеря в Соединенных Штатах и неоднократно становился объектом жесткой критики от представителей демократического лагеря. После президентских выборов в 2020 году он стал одним из лидеров движения за их пересмотр и обвинял президента Джо Байдена и Демократическую партию США в «краже выборов», приводя свидетельства, которые могут указывать на «избирательные карусели» и подложное голосование по почте.

Генерал Флинн — известный сторонник разнообразных «теорий заговора», которые касаются происхождения нового коронавируса (настаивает, что пандемия коронавируса «была запущена, чтобы отвлечь внимание от кражи выборов», предположительно связан с движением QAnon и возглавляет широкую сеть бывших и действующих офицеров ВС США, которые недовольны положением в стране и могут, по мнению некоторых, готовить военный переворот.

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