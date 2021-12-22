Госдума приняла закон о поощрении добросовестных госслужащих

Москва, 22 декабря. Депутаты Государственной думы одобрили законопроект, который предполагает придание универсального значения премии, выплачиваемой госслужащим. Об этом говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы документа предложили внести изменения в пятую статью соответствующего федерального закона.

«Указанные изменения позволят рассматривать премирование не только в качестве меры поощрения за выполнение гражданскими служащими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей», — следует из пояснения.

Лидер профсоюзов Кубани, депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее потребовала защитить россиян от переработок. По ее словам, для этого необходимо внести поправки в Трудовой кодекс РФ.