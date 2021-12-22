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Молодая жена Андрея Макаревича ждет ребенка

Шоу-бизнес
Молодая жена Андрея Макаревича ждет ребенка
instagram.com  /  @_einatklein_

Москва, 22 декабря. Лидер группы «Машина времени», легендарный рок-музыкант Андрей Макаревич станет отцом в четвертый раз. Его молодая супруга, фотограф Эйнат Кляйн ждет ребенка.

Макаревич и Кляйн женаты около двух лет. Зимой 2019 года влюбленные тайно сыграли свадьбу, о которой поклонники музыканта узнали спустя год. Для лидера «Машины времени» это третий официальный брак. До этого его избранницами были Елена Глазова, Алла Голубкина и Наталья Голубь.

У исполнителя хитов «Однажды мир прогнется под нас» и «Пока горит свеча» есть сын Иван, которого родила Голубкина. Еще двое дочерей — Анна и Дана — появились на свет в отношениях с журналисткой Анной Рождественской. Трое внуков Макаревича — Джимми, Эмма и Сара не знают русского языка. Они живут в США вместе с матерью Даной.

Кляйн была замужем за ученым Дмитрием Резниковым. В этом браке, продлившемся около четыре лет, у нее не было детей. Фотограф с нетерпением ждет появления на свет своего первенца.

Ранее сообщалось о беременности молодой супруги известного ресторатора Константина Ивлева. Девушка показала подписчикам в соцсетях свой округлившийся живот.

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Все новости / Шоу-бизнес / Молодая жена Андрея Макаревича ждет ребенка
ребенок макаревич кляйн
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