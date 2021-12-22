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Баранец: США готовят «банальную химическую провокацию» в Донбассе

Армия
Баранец: США готовят «банальную химическую провокацию» в Донбассе
Prt Scr youtube.com  /  Новости на Первом Канале

Москва, 22 декабря. Сотрудники американских ЧВК ведут подготовку к опасной химической провокации на востоке Украины. Сценарий этой акции имеет много общих черт с агрессивными действиями США на Ближнем Востоке, уверен военный обозреватель «КП» Виктор Баранец».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил о вероятности химической провокации против Донбасса стараниями представителей частных военных компаний США. Около 120 сотрудников американских ЧВК находятся в населенных пунктах Красный Лиман и Авдеевка на востоке Украины, куда уже завезены контейнеры с неизвестными химическими компонентами, отметил Шойгу во время заседания расширенной коллегии Минобороны РФ. Есть очевидная аналогия между американской провокационной активностью в Донбассе и в Сирии, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в интервью изданию «ПолитЭксперт».

«Мы видели такие провокации и в Сирии, и в Ираке. Все делается совершенно банальным образом. Ничего нового», — указал спикер.

По словам Баранца, власти США действуют стереотипно, без проявления какой-либо фантазии, и повторяют сценарий провокации «Белых касок» в Сирии. Тогда постановочный характер «отравления мирного населения» был быстро и убедительно разоблачен по многим явным признакам. Вашингтон готов действовать на востоке Украины «без элементарного приличия», предупредил военный обозреватель.

Ранее Баранец объяснил, почему Североатлантический альянс боится российских ракетных комплексов «Искандер». О значимости предупреждения Шойгу касательно активности американских ЧВК на востоке Украины писал «Царьград».

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украина провокация баранец
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