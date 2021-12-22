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Басманный суд Москвы разъяснил причину штрафа Муз-ТВ после премии телеканала

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 11:21
Общество
Басманный суд Москвы разъяснил причину штрафа Муз-ТВ после премии телеканала
vk.com  /  МУЗ-ТВ

Москва, 22 декабря. Басманный суд Москвы опубликовал подробное разъяснение причины, по которой канал Муз-ТВ получил штраф за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Основанием для этого решения стали образы певца Филиппа Киркорова и рэпера и блогера Давы на премии телеканала.

Разъяснение Басманного суда опубликовали на портале столичных судов общей юрисдикции. Согласно документу, Муз-ТВ получил штраф из-за нескольких эпизодов трансляции церемонии «Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света». Одним из них стало появление Киркорова и Давы на красной ковровой дорожке в образах, напоминающих наряды жениха и невесты.

«На мужчин летят конфетти, они смеются, демонстрируют признаки близости, в том числе обнимаются, один мужчина кладет руку на плечо другому, затем берет его слева под руку», — уточняется в разъяснении.

Басманный суд Москвы разъяснил причину штрафа Муз-ТВ после премии телеканала
Pr Scr instagram.com / @dava_m

В документе указано, что ведущие церемонии Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак сделали акцент на нетрадиционных отношениях, показанных в эфире. Например, актер несколько раз крикнул «горько» при появлении Давы и Киркорова, передает телеканал «360».

Напомним, Муз-ТВ получил штраф в 1 миллион рублей за пропаганду нетрадиционных отношений. После этого решения ведущий Андрей Разыграев, получивший отдельный штраф в 100 тысяч рублей, покинул телеканал.

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