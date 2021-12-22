Кабмин утвердил постановление о грантовой поддержке агротуризма

Москва, 22 декабря. Правительство РФ утвердило постановление о грантовой поддержке агротуризма.

С 2022 года в стране появится новый грант для сельхозпроизводителей — «Агротуризм». Это подразумевают изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, которые утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Максимальный размер гранта составит 10 млн рублей. Получить поддержку смогут представители малого аграрного бизнеса на проекты по развитию сельского туризма, отметили в кабмине. При этом важно, чтобы срок окупаемости программы не превышал пяти лет.

Экспорт агропромышленной продукции из России с начала текущего года возрос на 21%, до 34,179 млрд долларов. Соответствующие данные приводятся в сообщении федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.