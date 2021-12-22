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Захарова: Германия делает все для блокировки вещания RT DE

Политика
Захарова: Германия делает все для блокировки вещания RT DE
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 22 декабря. Немецкие власти препятствуют работе телеканала RT DE. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

По словам дипломата, Германия делает все для блокировки вещания телеканала. Спутник, с которого собиралось выходить СМИ, частный, уточнила Захарова и назвала это давлением на бизнес.

«Германия делает все для того, чтобы заблокировать и не просто приостановить, а сделать вещание со спутника RT DE невозможным. Это же прямое вмешательство в работу журналистов. Это не просто вмешательство, это препятствование работе журналистов самым грубым образом. Где ОБСЕ? Где представитель по свободе слова этой организации? Где все мировые профессиональные организации? Где журналистские объединения тех же США?», — возмутилась представитель министерства.

Ранее стало известно, что Youtube заблокировал RT DE в день начала вещания. В этот момент шла прямая трансляция. Предполагалось, что сообщение будет вестись на немецком языке.

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Все новости / Политика / Захарова: Германия делает все для блокировки вещания RT DE
россия захарова мид германия
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